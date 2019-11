Oktoberfoto, un premio ai video

Serata conclusiva per Oktoberfoto 2019, dodicesima edizione della manifestazione fotografica internazionale organizzata dal Foto Club Varese. Appuntamento venerdì 8 novembre alle 21.00, nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1.

Durante l’ultimo atto della kermesse verranno proiettati i tredici audiovisivi dei fotoclub che si sono qualificati nelle precedenti serate del 4, 18 e 25 ottobre scorsi. Tra i riconoscimenti che verranno consegnati spiccano il Premio giuria popolare per l’audiovisivo più votato dal pubblico, le nomination e il Premio giuria tecnica per la sezione “Libera” e le nomination e il Premio giuria tecnica per la sezione “Racconta una storia”.