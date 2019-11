Pagnoncelli protagonista in biblioteca

La mostra-evento “Camminando…” organizzata dall’Appenzeller Museum di Bodio Lomnago (via Brusa 6) ha superato ormai il giro di boa.

Continuano con grande riscontro di pubblico le serate che si tengono alle ore 21 presso la biblioteca civica di piazza don Gandini. Venerdì 15 Novembre incontro con i due alpinisti Antonio e Giovanni Pagnoncelli, che presenteranno foto e filmati degli “alti monti” da loro scalati in tutto il mondo, ma soprattutto parleranno di come sentono e vivono la montagna.

Quest’incontro sarà anche l’occasione per confrontare due generazioni di alpinisti, le diversità delle tecniche e delle modalità di avvicinarsi all’ambiente montano.

La mostra sarà aperta fino all’8 dicembre giovedì, venerdì e sabato dalle 16.30 alle 19.00 oppure per altri orari telefonando allo 335 75 78 179.