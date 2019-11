Il palazzo si tinge di blu in difesa dei diritti dei bambini

Il palazzo del Comune di Luvinate illuminato di blu.

L’amministrazione ha deciso di aderire alle serate “GO BLUE”, l’iniziativa mondiale lanciata da Unicef per il 30° anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La proposta #goblue è stata lanciata nel novembre 2018 e molte città in tutto il mondo – anche in Italia – hanno già aderito.



Su invito del corpo docenti e viste le molteplici attività intraprese dai bambini della Pedotti di Luvinate proprio sulla difesa e la promozione dei diritti per tutti i bambini, anche l’Amministrazione ha così deciso di “colorarsi”, per essere al fianco di quanti lavorano ogni giorno per garantire e realizzare dignità e libertà per tutti i ragazzi. Grazie ad alcuni volontari, da ieri sera il Municipio è così colorato di blu.