Proclamato il lutto cittadino per don Giorgio Marelli

La Giunta di Induno Olona ha deciso questa mattina di proclamare il lutto cittadino nella giornata di domani, martedì 19 novembre, in occasione dei funerali di don Giorgio Marelli (nella foto), amatissimo sacerdote che per 30 anni è stato parroco e punto di riferimento della comunità.

La Giunta ha interpretato con questa decisione il grande dispiacere che in queste ore accumuna tantissimi indunesi, che alla notizia della scomparsa di don Giorgio hanno voluto lasciare anche sui social dedicati al paese un ricordo, una preghiera o un saluto per chi ha guidato tanto a lungo la parrocchia, partecipando con grande umanità alle vicende dei suoi parrocchiani.

Un dolore di cui si è fatto interprete il sindaco Marco Cavallin, che in lungo post ha ricordato don Giorgio e il suo ruolo nella comunità indunese: «La scomparsa di don Giorgio Marelli, amato pastore della parrocchia indunese di San Giovanni Battista per 30 lunghi anni, è una ferita profonda che si apre in un momento di generale dolore per la nostra cittadinanza e per me particolarmente – scrive – Don Giorgio è stato per tutti coloro che lo hanno conosciuto un punto di riferimento assoluto di limpidezza e rigore umano e spirituale. E stato un uomo dall’incrollabile fermezza nei princìpi della Fede, che sapeva comunicare con delicatezza d’espressione, attento a non pesare mai; era una presenza discreta eppure fortissima, che sapeva parlare a gran voce, senza urtare le sensibilità. E’ stato un attento osservatore di tutto quanto si muoveva nella nostra Comunità e come un capo-famiglia, sapeva intervenire chirurgicamente nel rispetto di tutto e di tutti. Don Giorgio aveva una profonda finezza teologica, appassionato lettore, grande uomo di Spirito e – come tutti i Grandi di Spirito – di estrema, feconda concretezza; fino all’ultimo, ha voluto sapere tutto della sua Induno. Per me è stato come un padre e sono sicuro che a Induno, in queste ore, in tanti vivono la sua scomparsa in questo stesso modo».

I funerali di don Giorgio Marelli si terranno domani, martedì 19 novembre, alle 14.30 nella Chiesa Prepositurale di San Pietro e Paolo a Luino.