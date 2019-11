Quattro incontri per approfondire il progetto “Parco della Genesi” all’ex-Borri

Il Comitato Parco della Genesi si è costituito nel mese di giugno 2019, per sottoporre alla deliberazione della Giunta Municipale di Busto Arsizio la proposta di “percorso di progettazione partecipata del Parco della Genesi” nell’area di proprietà pubblica dell’ex Calzaturificio Borri.

La proposta, per poter essere presentata, deve essere sottoscritta da almeno 2.000 persone residenti ed elettrici del Comune: la raccolta di firme è iniziata ufficialmente il 6 ottobre 2019.

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della raccolta delle firme, il Comitato Parco della Genesi (in collaborazione con il locale Circolo di Legambiente – Busto verde) propone un ciclo di incontri aperti alla partecipazione della cittadinanza e degli amministratori pubblici.

Negli incontri saranno ascoltate esperienze di progettazione partecipata di parchi pubblici e di valorizzazione della sensibilità e delle competenze di cittadini e cittadine nella gestione del bene pubblico (primo e terzo incontro). Saranno discusse buone pratiche che cittadini e amministrazioni comunali possono attivare a difesa e valorizzazione della biodiversità (secondo incontro). Sarà approfondito il delicato rapporto cambiamenti climatici – salute umana – funzione del verde urbano (quarto incontro).

Per ulteriori informazioni scrivere a: parcodellagenesi@gmail.com consultare: www.parcodellagenesi.it

Di seguito gli appuntamenti

venerdì 8 novembre

Un’esperienza di progettazione partecipata di parco: il progetto “ Parchi e Territorio “

Relatore: A. Barbieri socio della Cooperativa Sociale Dire fare Giocare, partner del

progetto

martedì 12 novembre

La protezione e la valorizzazione della biodiversità attraverso l’apicoltura urbana

Relatore: G. Manno Founder & e-Commerce Manager di Apicolturaurbana.it

martedì 19 novembre

La valorizzazione della sensibilità e delle competenze dei cittadini e dei cittadini nella cura del benessere dell’ambiente

Relatore: F. Castiglioni consigliere comunale di Castellanza con delega all’ecologia e membro del Direttivo Regionale di Legambiente

venerdì 29 novembre

Cambiamenti climatici, salute della popolazione umana, funzione del verde urbano.

Inquinamento atmosferico, salute, clima e i benefici del verde

Relatore: dr. A. Borgini, biologo referente ISDE Varese

I contributi del verde urbano alla qualità dell’aria

relatore: dr. A. Buffoni, ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Milano

L’appuntamento è organizzato con il patrocinio di ISDE Italia (International Society of doctors for environment), Medici per l’ambiente.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.45 alle ore 23.30 presso la sede dell’associazione Il Quadrifoglio via Lodi, 20/A – Borsano di Busto Arsizio