Rinnovata la rsu di Novartis Farma

La Filctem Cgil è il primo sindacato nelle elezioni per il rinnovo della rsu dell’azienda Novartis Farma, realtà leader internazionale nel settore farmaceutico. Alla lista della Filctem sono andate 371 preferenze utili all’attribuzione di 11 dei 21 delegati disponibili nella rsu. Alle spalle della Filctem, la Femca con 238 consensi e l’attribuzione di 7 delegati. I rimanenti 3 delegati sono stati attribuiti alla Uiltec che ha ricevuto 92 voti.

La Filctem di Varese e la Filctem Lombardia si dicono soddisfatte per aver superato oltre il 50% dei consensi complessivi. «Cresciamo in termini di voti e di ben 3 delegati rsu rispetto alla precedente consultazione – scrivono in una nota congiunta le due segreterie – . Un trend positivo che ci fa andare ancora più in cima nel consenso tra i lavoratori come sta avvenendo in più parti d’Italia. Grazie ai nostri sindacalisti, ai delegati eletti e si tantissimi lavoratori che hanno sostenuta questa nuova vittoria».