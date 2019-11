Rubinetti asciutti a Gavirate: gli studenti mandati a casa

Una pompa rotta e Gavirate rimane senz’acqua. Da questa mattina, venerdì 15 novembre, i rubinetti di gran parte del comune sono all’asciutto.

Lo stesso sindaco Silvana Alberio ha chiamato la società Alfa, che si occupa della gestione dell’acquedotto, per segnalare il problema.

I tecnici sono usciti e hanno rilevato la criticità: una pompa rotta ha mandato in tilt il sistema di rifornimento.

A secco anche l’istituto superiore Stein. Alle dieci, visto che il black out idrico non era ancora risolto, si è preferito mandare a casa gli alunni data l’inagibilità dei bagni: i maggiorenni potevano uscire mentre, per i minorenni, si è provveduto alle deleghe.

Il lavoro si preannuncia ancora lungo e nessuna stima è stata indicata al sindaco Alberio che chiede pazienza: «Stanno lavorando per ripristinare la situazione».