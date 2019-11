Rubinetti asciutti in varie parti di Gavirate

Gavirate senz’acqua. Da questa mattina in molte case i rubinetti sono all’asciutto. Le segnalazioni arrivano da diverse zone. Anche nel centro storico non arriva l’acqua.

Il Sindaco Silvana Alberio ha già fatto partire la segnalazione al gestore dell’acquedotto che è la società Alfa.

Al momento è ancora in attesa di una comunicazione della presa in carico del problema. Forse il guasto a una pompa all’origine del black out idrico.