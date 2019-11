Saronno, gli alpini onorano la memoria di un concittadino d’eccezione

Un cittadino d’eccezione, il primo storico Alpino saronnese, una vita segnata dall’avvento della prima Grande Guerra: sono trascorsi 50 anni dalla morte di Domenico Galli, scomparso nel 1969, e un secolo dalla fondazione dell’ Associazione Nazionale Alpini.

Due ricorrenze che gli Alpini di Saronno osserveranno con un omaggio commemorativo al proprio concittadino, Capitano del gruppo Alpini di Saronno e tra i fondatori dell’Associazione Nazionale Alpini, che nasceva cento anni fa, nel 1919.

Domenico Galli ha preso parte alla Prima Guerra Mondiale divenendo aiutante maggiore del Battaglione Aosta, ed è stato insignito di Medaglia D’argento al Valor Militare (MAVM). Una medaglia che incarna i suoi valori e che sarà posta a decoro della targa che gli Alpini scopriranno in suo onore.

La cerimonia di scoprimento della targa ricordo si terrà domenica 24 novembre alle 9.30 presso il Cimitero Comunale di Saronno, in via Milano; il ritrovo per tutti sarà davanti all’ingresso principale.

Questa la dedica che verrà riportata sulla targa insieme alla MAVM, con cui gli Alpini onoreranno il loro primo capitano: