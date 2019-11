Schianto nella notte, un ferito

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti attorno alle 23.30 di domenica nel comune di Bardello, in via Guglielmo Marconi per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi sulla sede stradale.

I vigili del fuoco sono entrati in azione con con un’autopompa e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del Cva di Angera oltre che all’automedica e la persona all’interno del veicolo, di 33 anni, è stata portato al pronto soccorso dell’ospedale di Angera. Le sue condizioni non sembrano gravi anche se nell’impatto sono esplosi gli airbag.

Il sinistro è stato rilevato dai carabinieri di Varese.