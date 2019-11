Schianto sulla provinciale, quattro feriti

Sono tre le auto coinvolte nella carambola sulla strada provinciale 1 a Gavirate nel tratto in cui la strada viaggia fra i due muraglioni di contenimento in quella sorta di “tangenzialina » che porta dal lago verso la rotonda del centro commerciale, in zona industriale.

Galleria fotografica Incidente a Gtavirate, auto distrutte 3 di 3

Ed è qui che si è verificato l’incidente; da una prima ricostruzione il conducente dell’auto che viaggiava verso Besozzo, forse abbagliato dal sole, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con altre due auto che provenivano dalla direzione opposta

Pesante il bilancio: ci sono quattro feriti soccorsi da un’ambulanza di Areu attorno alle 15.40, e da un’automedica anch’essa coordinata dal 118 di Varese. I feriti sono tutti in codice giallo: si tratta di tre donne di 46, 52 e 61 anni oltre a un uomo di 67; due feriti sono stati trasportati a Varese, due a Cittiglio

Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale e i militari dell’Arma oltre che ai vigili del fuoco che hanno aiutato il personale medico nel servizio di soccorso sanitario mettendo in sicurezza i veicoli.