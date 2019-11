“Una scommessa già vinta” la prima di Art. 640

Sold out per la prima visione del film dei giovani autori Federica Crippa e Matteo Ballarati. Si sono messi in gioco, ancor prima di diplomarsi all’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, con un primo medio metraggio di 45 minuti che ha voluto la collaborazione di tanti e che ha riscosso un inaspettato successo di pubblico.

I ringraziamenti della regia sono andati al cast, alla troupe, alle comparse, alle collaboratrici e tecnici che hanno aiutato gratuitamente alla realizzazione; a tutti agli sponsor (Mario Crosta S.R.L., Ottica Gallazzi, Ada vending S.R.L., Turbo Diam, Assokappa Varese, San Carlo Istituto Clinico, Piero Maino S.A.S. e I ronchi clinica veterinaria), ma soprattutto a Renato Bozzetti di Emotional Dance.

Presente alla proiezione anche il vicesindaco e assessore alla cultura, Manuela Maffioli: «Sono cresciuta in questa zona, non potevo mancare. Quando dico che sono fortunata ad avere la delega alla bellezza, è perché mi offre un ventaglio importante di panorami della cultura e tra le componenti culturali di questa città c’è il cinema» e, a Matteo e Federica, confida «la vostra è una commessa già vinta».