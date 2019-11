Scompare il semaforo di Oggiona, la via Roma diventa a senso unico

Tra qualche giorno la via Roma di Oggiona con Santo Stefano diventerà una strada a senso unico con direzione via Monte Grappa-Leonardo Da Vinci.

Una vera rivoluzione per chi conosce quella strada regolata fino ad oggi da un impianto semaforico che ne dirige il traffico alternato. Lo annuncia la Giunta Maffioli spiegando di aver adottato la decisione per migliorare la circolazione stradale e la sicurezza del centro abitato di Oggiona.

Il provvedimento è stato dettato da una serie di fattori quali la vestustà dell’impianto semaforico (peraltro rotto da qualche tempo), la circolazione abusiva di mezzi pesanti, l’intenso transito pedonale verso la vicina chiesa (soprattutto nei giorni della messa), e la fruibilità dei passi carrai con uscita a visibilità ridotta.

Una serie di sopralluoghi effettuati dall’Assessore alla sicurezza Pasquale Carrozzo con l’ausilio dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale hanno portato alla decisione di modificare la viabilità con un senso unico in via Roma e l’installazione di un dosso artificiale al fine di limitare la velocità dei veicoli in transito.

Il limite di velocità verrà ridotto a 30 km/h anche per tutelare la popolazione residente e la sicurezza dei pedoni in transito.

“Un provvedimento che fa parte di una serie di accorgimenti che l’Amministrazione comunale ha intenzione di portare avanti al fine di garantire una maggiore sicurezza stradale” afferma Carrozzo, aggiungendo che “nei prossimi giorni completeremo e riqualificheremo la segnaletica della vicina piazza Dante ad Oggiona, rimarcando in modo ancora più evidente il divieto di transito ai mezzi pesanti, che purtroppo negli scorsi mesi hanno causato danni all’esercizio commerciale ed alle abitazioni di Via Roma, danneggiando anche la segnaletica presente”.