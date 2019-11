Una settimana dedicata alla lotta alla violenza contro le donne

Saronno in prima fila per la giornata internazionale dedicata contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre.

Martedì 19 novembre la presentazione in Comune a Saronno, coordinata dall’Assessore alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili Maria Assunta Miglino: sono tanti gli appuntamenti che si terranno nei prossimi giorni.

Si inizia il 22 novembre con ‘Riannodiamo i fili della rete’ dalle 9:00 alle 13:00 in Villa Gianetti dove interverranno i diversi soggetti coinvolti nella rete antiviolenza. Sabato 23 novembre si terrà invece alle ore 15:00 da Piazza S. Francesco fino a Villa Gianetti il Corteo di Rete Rosa. Infine lunedì 25 novembre dalle 20:00 alle 22:00 si terrà un incontro di formazione sulle tecniche anti-aggressione femminile e sull’utilizzo dello spray OC presso il Centro di Aggregazione Giovanile Tam Tam in via Amendola 30, Saronno.

L’assessore Miglino ha evidenziato per concludere l’importanza di non parlare di violenza contro le donne solo a novembre, ma durante tutto l’anno. In quest’ottica è inserito lo spettacolo teatrale ‘Barbablu 2.0, I panni sporchi si lavano in famiglia’ dedicato a questo tema, che si terrà presso il Teatro Giuditta di Saronno il 27 marzo 2020.