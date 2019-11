Tanta pioggia, ma non è record

384 millimetri di pioggia in un mese, quello di novembre. Tanti? Sì, ma non è record. Sono ben lontani i tempi in cui il Lago Maggiore ruppe gli argini, così come il lago di Varese e il Ticino: era 2014, e giusto per dare un’idea dell’acqua caduta in questi giorni, allora si registrarono 649 millimetri di pioggia.

Ci sono stati insomma mesi di novembre molto più piovosi di quello che sta per terminare anche se nella classifica che comprende gli anni da 1965 ad oggi, siamo al quarto posto.

«Tra qualche giorno saremo in grado di fare una classifica anche delle temperature di quest’anno – spiega Paolo Valise del Centro Geofisico Prealpino – ma possiamo già anticipare che questo si può considerare uno degli anni più caldi degli ultimi cinquanta. Anche in questi giorni il termometro non registra minime particolarmente basse: a Campo dei Fiori questa mattina, lunedì 25 novembre, ci sono 7 gradi e 9 gradi a Varese».

Temperature che hanno fatto sciogliere la neve caduta in questi giorni a Campo dei Fiori: «Non molta in verità – spiega ancora Valise – circa 25 centimetri in totale, ma non c’è già più traccia da venerdì».

Come sarà il tempo nei prossimi giorni: «Oggi e domani sarà asciutto con qualche passaggio nuvoloso. Mercoledì tornerà invece la pioggia e il limite della neve sarà verso 1600 metri. Da mercoledì in poi non dovrebbe più piovere, ma non ci spingiamo così avanti nelle previsioni. Basti sapere che il peggio, almeno dalle nostre parti, dovrebbe essere passato».