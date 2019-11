A Ternate la lotta alla plastica comincia dalle elementari

Sono più di 115 le borracce che il comune di Ternate ha regalato a studenti e insegnanti della scuola elementare Alessandro Volta mercoledì 13 novembre. Un gesto utile con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo delle bottigliette di plastica da parte di bambini e personale scolastico.

Il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – assieme alla Giunta comunale – ha consegnato a ognuno dei 115 bambini che frequentano la scuola elementare una borraccia blu realizzata in alluminio leggera, resistente e soprattutto riutilizzabile. Assieme ai bambini, anche tutti gli insegnanti hanno ricevuto una borraccia da poter utilizzare durante le lezioni.

«Si è trattato – ha fatto sapere Sara Tagina, assessore alla Pubblica istruzione – del primo passo in direzione di una scuola plastic free. Abbiamo deciso di consegnare queste borracce in alluminio per sensibilizzare bambini e insegnanti al rispetto dell’ambiente».

La spesa per l’acquisto delle borracce è stata coperta dall’azienda Vaiana Legnami Srl di Biandronno.