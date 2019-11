Torna al successo la Solbiatese, frenate per Olgiatese e Laveno Mombello

Giornata di campionato importante per i campionati dilettanti. In Prima Categoria la Solbiatese torna al successo e a correre in testa alla classifica. In Seconda Categoria le due prime in classifica dei Gironi N e Z frenano ma non perdono il comando. (Foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911)

PRIMA CATEGORIA

La Solbiatese non sbaglia due volte e vince 3-1 in casa del Ticinia Robecchetto confermando il primo posto. Non perde la scia la Nfo Ferno che passa 4-1 in casa dell’Antoniana mentre la Valceresio dovrà ripetere la gara contro la Folgore Legnano per l’infortunio all’arbitro. Perde terreno invece l’Accademia Bmv, sconfitta 1-0 sul campo amico dalla Crennese Gallaratese mentre risale il Bosto grazie al 3-1 rifilato alla San Marco. Successi interni anche per il San Michele, 2-1 sul Cantello Belfortese, e per il Tradate, 3-1 contro la Turbighese. Colpo esterno per l’Arsaghese, 1-0 in casa dell’Ispra.

CLASSIFICA: Solbiatese 24; Nfo Ferno 19; Valceresio, Accademia Bmv 18; Bosto 17; Tradate, Ispra 16; San Michele, Arsaghese, Crennese Gallaratese 15; Ticinia Robecchetto 13; Folgore Legnano 12; Turbighese 11; Cantello Belfortese 8; Antoniana 2; San Marco 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

Rallenta la capolista Olgiatese, fermata sul 2-2 nel big match contro il Villa Cortese, il Lonate Pozzolo si avvicina vincendo 2-1 a Gorla Minore. Il Parabiago non sbaglia e vince 1-0 sul campo del Beata Giuliana, la Pro Juventude espugna 2-0 il campo della Virtus Cantalupo, la Solbiatese non va oltre il 2-2 contro la Borsanese. Successi esterni per il Canegrate, 4-1 in casa della Robur, e per l’Oratorio San Francesco, 3-1 a Sant’Ilario. Tre punti anche per la Kolbe grazie al 2-0 sul Buscate, finisce 2-2 tra Samarate e Nerviano.

CLASSIFICA: Olgiatese 30; Lonate Pozzolo 25; Villa Cortese 24; Parabiago 23; Pro Juventude 22; Solbiatese 18; Canegrate 17; Gorla Minore, Kolbe, Virtus Cantalupo, Buscate 15; Beata Giuliana, Robur 13; Sant’Ilario, Bornanese 11; Oratorio San Francesco, Nerviano 9; Samarate 8.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Cade il Laveno Mombello, trafitto 1-0 dal Buguggiate, e si vede avvicinare dal Cairate che passa 4-0 sul campo del Tre Valli. Rimane a contatto anche la Sommese che si porta a casa tre punti da Caronno Varesino grazie al successo 2-1 sull’Eagles. Tre le partite terminate 0-0: Aurora Induno – Casmo, Caravate – Lonate Ceppino e Coarezza – Luino. Successi esterni per il Ceresium Bisustum, 2-1 a Malnate, e per l’Arnate, 1-0 ad Albizzate contro il San Luigi. La Cuassese batte 4-1 la Lavena Tresiana.