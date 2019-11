Tre auto in fiamme nella notte

Oggi, giovedì 14 novembre, alle ore 3 del mattino i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio, in via S. Antonio Ticino per l’incendio di tre autovetture.

Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture nella sopra citata via e un’altra nella via adiacente, sono state interessate da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autobotte hanno spento i veicoli e messo in sicurezza l’area. Le indagini sono affidate ai carabinieri.