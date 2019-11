Vasi e portafiori di rame rubati al cimitero di Casciago

Odioso furto al cimitero di Casciago. La segnalazione è arrivata nella giornata di giovedì 28 novembre in Comune: 30/40 tra vasi e portafiori di rame sono stati rubati nei giorni scorsi.

Ignoti gli autori del gesto: alcuni cittadini si sono accorti che dalle tombe dei propri cari mancavano gli oggetti.

«Un gesto odioso – commenta il sindaco di Casciago Mirko reto -. Colgo l’occasione per comunicare che ad inizio anno il Comune aprirà un bando per l’installazione di telecamere di sorveglianza anche in quella zona, per prevenire questo tipo di furti. Copriranno i 5 punti di accesso del paese e le zone più di passaggio e le maggiori intersezioni».