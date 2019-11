Il Verbano prova l’allungo

Domenica di campionato condizionata dal meteo e dalla tanta pioggia caduta sui campi di gioco. In Eccellenza l’acqua non ferma il Verbano che vince e stacca le concorrenti. In Promozione non si disputa la gara del Gavirate a Sacconago e l’Uboldese prova a mettere pressione alla capolista.

ECCELLENZA

Il Verbano non si ferma, vince 2-0 sul campo della Vogherese (Foto Facebook – AVC Vogherese 1919) e allunga a +4 sulle inseguitrici. Il Busto 81 pareggia 2-2 a Vedano Olona contro la Varesina e viene agganciato in seconda posizione dalla Rhodense, che supera 3-1 il Pavia. Tre punti anche per l’Alcione, vittorioso 5-0 sul Fenegrò, alla Vergiatese basta un gol per superare 1-0 il Settimo Milanese e recuperare altre posizioni di classifica. Non si è giocato a Sesto Calende, dove era in programma Sestese – Calvairate, mentre ottengono successi esterni l’Ardor Lazzate, 1-0 a Castano Primo, e l’Accademia Pavese, 4-2 a Mariano.

CLASSIFICA: Verbano 26; Rhodense, Busto 81 22; Alcione 20; Pavia 18; Vogherese, Varesina 17; Settimo Milanese, Ardor Lazzate 16; Vergiatese, Accademia Pavese 13; Calvairate, Sestese 9; Castanese 8; Mariano 6; Fenegrò 5.

PROMOZIONE

Non gioca il Gavirate, che vede rinviata la partita in programma a Sacconago contro il Cas. L’Uboldese prova ad accorciare, vince 4-1 contro il Gorla Maggiore e si porta a tre punti dalla vetta. Vince anche il Sedriano, 2-1 sul Meda, mentre cade l’Olimpia, sconfitta 2-1 a Vighignolo nello scontro d’alta classifica. Continua la striscia positiva del Morazzone, 3-1 alla Base 96, vittoria casalinga anche per la Besnatese, 2-1 sull’Union Villa Cassano, altra sconfitta invece per il Fagnano, 2-1 in casa contro il Magenta. Corsaro l’Universal Solaro, 3-2 a Vittuone.