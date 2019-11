Chi vincerà questa edizione di Champions League 2019-2020

Mentre il campionato di serie A propone la solita sfida a due, stavolta con l’Inter di Conte al posto del Napoli di Ancelotti, c’è una Champions League sempre più avvincente e con protagonisti nuovi, per questa edizione 2019-2020. Le italiane, Juventus a parte, stanno facendo molta fatica, con l’Atalanta che dovrà lottare fino alla fine per ottenere il risultato minimo, ovvero il terzo posto utile per continuare l’esperienza internazionale in Europa League, con Roma e Lazio, mentre l’Inter dopo la sconfitta di Dortmund, vede ridursi le possibilità di accedere agli ottavi di finale. Situazione differente per il Napoli, che scala al secondo posto, dietro il Liverpool, ma che ha ancora ampio margine per accedere agli ottavi, visto che deve vincere una gara su due, contro Genk e Liverpool in trasferta. La Juventus punta invece a passare come prima in classifica, nel girone con Atletico Madrid, un ridimensionato Leverkusen e la sorpresa del Lokomotiv Mosca. Ciò che rende però la Champions avvincente e interessante da seguire come importante evento di calcio in tv è dato soprattutto dalla disparità di condizione atletica, visto che alcune squadre stanno giocando già dalla fine dell’estate il loro campionato, trovandosi quindi con le gambe pronte per giocare quei 90-95 minuti, che a livello di Champions fanno la differenza tra una vittoria e una sconfitta.

In effetti raramente assistiamo in campionato una gara come quella tra Borussia Dortmund e Inter, e ancora di più un Chelsea-Ajax, finita con un rocambolesco 4-4 con una gara certamente condizionata da due espulsioni per i Lancieri. Impossibile da pronosticare una gara come Barcellona-Slavia Praga, terminata a reti inviolate, mentre Valencia-Lilla, finita 4-1 ci dà ulteriore spunto per dire di quanto sia poco competitivo in questi anni il campionato francese di Ligue 1. Gruppo H che è di fatto il più equilibrato e competitivo di questa edizione di Champions che per il circuito dei bookmaker non aams rappresenta uno degli eventi e appuntamenti più importanti di questa stagione sportiva 2019-2020, dove come possiamo vedere, in alcuni casi le possibilità di accesso agli ottavi possono essere in bilico e in equilibrio fino all’ultima giornata, dato che troviamo ben tre squadre a sette punti, e quindi con ampio margine di passare agli ottavi di finale, mentre RB Lipsia e Lione, sono le potenziali rivelazioni di questa edizione di Champions League.

Se il Barcellona di Messi, pur non giocando un grande girone, sta mantenendo la prima posizione, non va così bene al Real Madrid di Zidane, il quale sta facendo i conti con un PSG molto più forte rispetto a quello della passata edizione, quando dovette giocarsi la qualificazione fino alla fine nel girone di ferro con Liverpool, poi vincitore del torneo e un coriaceo Napoli, che uscì imbattuto dal Parco dei Principi di Parigi. Messo da parte il discorso qualificazioni e gironi, sarà interessante leggere le nuove quote per le scommesse online su quali squadre sono date favorite per la vittoria finale di questa edizione di Champions League. Juventus, Liverpool, Manchester City e Barcellona, sono le solite favorite, assieme al Bayern Monaco e al PSG. Si tratta, grosso modo delle stesse squadre, date come favorite lo scorso anno, dove nessuno avrebbe però pronosticato il Tottenham di Mauricio Pochettino finalista, o l’Ajax capace di eliminare prima il Real Madrid e poi la Juventus di Cristiano Ronaldo.