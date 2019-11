Vincono Legnano e Caronnese, Castellanzese sconfitta

Giornata di campionato segnata dalla pioggia in Serie D, ma i campi di Caronno Pertusella, Legnano e Castellanza hanno retto bene, permettendo il regolare svolgimento delle gare.

GIRONE A

CARONNESE – VADO 4-1

La Caronnese batte 4-1 il Vado e rimane al primo posto del Girone A di Serie D, condividendo il primato con Sanremese e Prato. Dopo un primo tempo equilibrato, rotto dalla rete nel recupero di Tanasa, nella ripresa arrivano gol e spettacolo. Pareggia temporaneamente il Vado con la rete di Piacentini, ma i ragazzi di mister Roberto Gatti non si abbattono e conquistano i tre punti grazie alle reti di Corno, Putzolu e Tanasa, che nel recupero sigla la sua personale doppietta.

RISULTATI: Caronnese – Vado 4-1; Fossano – Borgosesia 2-1; Ligorna – Casale 1-1; Prato – Real Forte Querceta 1-0; Savona – Ghiviborgo 3-0; Seravezza Pozzi – Lucchese 2-2; Verbania – Bra rinviata; Chieri – Sanremese 2-3; Fezzanese – Lavagnese 2-0. CLASSIFICA: Prato, Sanremese, Caronnese 22; Fezzanese, Casale, Fossano 20; Real Forte Querceta 18; Chieri, Lucchese, Borgosesia 16; SAvona, Seravezza Pozzi, Ghiviborgo 15; Ligorna, Bra 11; Lavagnese, Verbania 10; Vado 9.

GIRONE B

LEGNANO – VIRTUS BOLZANO 3-1

Continua la striscia positiva del Legnano che al “Mari”, nonostante il campo inzuppato, riescono a battere 3-1 la Virtus Bolzano e rimanere nei piani alti della graduatoria. Ancora Cocuzza protagonista per i lilla con la seconda doppietta di fila, mentre il tris porta la firma di Gasparri. La squadra di mister Vincenzo Manzo sale a quota 26 punti, attualmente al terzo posto dietro Pro Sesto e Scanzorosciate.

CASTELLANZESE – ARCONATESE 1-2

La Castellanzese non riesce a trovare la vittoria dopo una serie di pareggi in fila. Al “Provasi” si prende i tre punti l’Arconatese che recupera l’iniziale vantaggio neroverde siglato da Chessa nel primo tempo con le due reti nella ripresa siglate da Di Maira e Menegazzo. La squadra di Achille Mazzoleni resta ferma a 11 punti, in piena zona playout.