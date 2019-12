17enne ubriaco in pronto soccorso, intervengono i carabinieri

Un po’ di parapiglia nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

Intorno alla mezzanotte un 17enne cittadino tunisino ubriaco è andato in ospedale per farsi visitare, ma i suoi modi un po’ troppo spicci hanno provocato la risposta a tono dell’addetto al triage.

Ne è scaturita un po’ di confusione, senza contatto fisico, ma “solo” con urla e insulti che hanno provocato la chiamata ai carabinieri di Saronno: i militari sono intervenuti e hanno prelevato il 17enne, portandolo in caserma per calmarlo. Il giovane, minorenne e solo in Italia, è stato affidato ad una struttura di accoglienza.