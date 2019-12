Il 2019 del team Barretta si chiude alla grande

Si chiude al meglio il 2019 del team di Vincenzo Barretta. Sabato 14 dicembre il maestro è stato premiato a Giaveno (Piemonte) per il traguardo di vice campione della Coppa Italia Judo Master Fijilkam. Una medaglia che mancava nel ricco palmares, arrivata dopo le cinque prove dell’anno solare e al secondo posto nella classifica generale e nazionale.

Domenica 15 dicembre a Gerenzano le note positive sono arrivate dagli atleti nella gara organizzata dalla Born To Fight del Maestro Alberton, massimo esponente delle arti marziali miste in Italia. I ragazzi del team Barretta provenienti delle due società gestite – Orizon Olcella e The Animal’s gym di Busto Arsizio – hanno ben figurato nelle varie specialità.

Nicola Portadino (grapling) e Mostafa Naiym (mma safe juniores) della palestra di Busto Arsizio, alla loro prima uscita, si sono comportati molto bene contro atleti più esperti, anche se la medaglia non è arrivata.

Gabriele Bagnasco dell’ Orizon nell’mma safe si è preso invece ben due ori, grazie ai superlativi incontri in gabbia. Il commento del maestro Barretta a fine gare è positivo: «Dico poche parole ma fatti: Nicola e Nayim sono giovani e alla prima uscita si sono comportati molto bene. Volevamo testare un anno di allenamento con me, lo hanno fatto alla grande anche se si può solo far meglio, la medaglia arriverà. Bagnasco invece è un ragazzo umile, lavoro e palestra. Si allena tanto da un anno e mezzo nel mio team, ma è già un leader, infatti è campione italiano di pankration al suo secondo anno seniores a soli 20 anni. Sta dimostrando molto e io sono orgoglioso di loro e del mio gruppo, ragazzi con tanta voglia e passione per il pankration. C’è sempre da migliorarsi e fare sacrifici nella vita come nello sport ma loro sono sulla strada giusta, uniti si va ovunque. Il 2019 è stato un anno superlativo e non si poteva chiudere meglio di così: 3 ori e 5 argenti ai campionati italiani assoluti, 2 argenti ed un bronzo agli europei e molte altre medaglie in trofei minori. Siamo pronti per ripartire nel 20202 con una marcia in più per fare sempre meglio».