Dopo 79 anni chiude la merceria Broggini

Via Volta dice addio alla merceria Broggini: l’ultima attività commerciale storica di Azzate. Molto più di un semplice negozio, in 79 anni di attività la merceria di Maria Luisa è stata un luogo di incontro per molti clienti affezionati.

Fondata nel 1940, la merceria specializzata in abbigliamento e prodotti da cucito è stata per molti anni una delle numerose attività che affollavano via Alessandro Volta. Tre parrucchieri, un panificio, una latteria e un fotografo animavano quello che un tempo era considerato il vero centro di Azzate, ma il tempo non ha risparmiato queste realtà. Infatti, col passare degli anni quasi tutti i negozi di via Volta hanno chiuso, o si sono spostati sulla strada provinciale. L’unica a rimanere in via Volta è stata proprio la merceria Broggini.

Come la tappezzeria di via Vittorio Veneto fondata nel 1963 e chiusa nel 2017. La merceria Broggini è l’ultimo di una serie di negozi storici di Azzate che in pochi anni hanno interrotto l’attività. «Il problema – ci spiega la titolare, Maria Luisa Broggini – non è la mancanza di clienti, ma sono le leggi che continuano a cambiare. Ogni tanto mio figlio mi dà una mano con la contabilità, ma ora che ho una certa età inizio a fare fatica a stare al passo con le nuove tecnologie».

Per i clienti più affezionati, con la merceria Broggini se ne va una parte importante della vita del paese: un luogo di incontro dove trovare le amiche e gli amici di una vita. È proprio il contatto con le persone che la titolare è pronta a salutare con nostalgia. «Mi spiace – racconta Maria Luisa – lasciare la merceria. Abbiamo buoni rapporti con tutti i clienti. Molti ci passano a trovare anche solo per chiacchierare e ognuno ci racconta la sua storia».

Un ambiente amichevole e familiare, la merceria Broggini per molti azzatesi è stato anche il luogo dove condividere alcuni momenti felici o tristi. Appoggiata su una mensola dietro al bancone, la fotografia di una bambina ricorda proprio una di queste storie. «Quella bimba – spiega Maria Luisa – è la figlia di Ilaria Migliore». Ilaria era una ragazza di Azzate morta all’età di 28 anni a causa di un sarcoma il 30 settembre 2019. «La figlia di Ilaria – racconta Maria Luisa – per noi era come una nipotina. Ogni giorno dopo l’asilo si fermava assieme alla madre nel nostro negozio. È una bambina molto affettuosa e conservo ancora tutte le poesie che ci scriveva».