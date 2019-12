Arriva Natale, parcheggi gratuiti fino al 4 gennaio

Parcheggi gratuiti durante il periodo natalizio. Succede a Besozzo dove da anni l’amministrazione comunale sospende il pagamento negli spazi blu per favorire i commercianti del paese e per agevolare coloro che vogliono partecipare alle iniziative organizzate in paese in vista del Natale.

La sospensione del pagamento dei parcheggi è valida dal 18 dicembre al 4 gennaio compresi, su tutto il territorio comunale. «Una bella iniziativa a sostegno al commercio e a sostegno delle iniziative organizzate in paese, è un modo per incentivare le persone a venire a Besozzo e a viverla», spiega il vicesindaco Gianluca Coghetto.