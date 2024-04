A Besozzo una serata dedicata alla terza età

L’amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con Progetto Rughe Odv e Anteas, nell’ambito di incontri del ciclo ‘Punto Salute Besozzo”, organizza una serata con esperti per affrontare diverse tematiche legate al tema

L’amministrazione comunale di Besozzo in collaborazione con Progetto Rughe Odv e Anteas, nell’ambito di incontri del ciclo ‘Punto Salute Besozzo”, organizza una serata di sensibilizzazione e informazione sui vari aspetti che riguardano la terza età.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 aprile 2024 alle ore 20.30 c/o la Sala Mostre del Comune di Besozzo (via Mazzini 4). Ingresso libero. Interverranno alla tavola rotonda: Maria Grazia Biancheri, presidente Progetto Rughe Odv, Bruno Carioni, referente Anteas di Besozzo, Dott. Stefano Serenthà, medico specializzato in Geriatria.

“Con il progetto Sentieri di Inclusione, cofinanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto, – interviene Maria Grazia Biancheri, presidente Progetto Rughe Odv– l’organizzazione prosegue le proprie attività di supporto alle famiglie di persone affette da demenza, Alzheimer o Parkinson, dedicandosi anche all’invecchiamento attivo, che costituisce un importante fattore di prevenzione e di benessere fisico e psichico. Questi incontri costituiscono occasioni di formazione importante di comunità e per volontari e curanti, per imparare come si può curare con migliori risultati e maggior benessere per tutta la famiglia”.

“Anteas è una associazione di volontariato – commenta Bruno Carioni, referente Anteas di Besozzo – che si rivolge in particolare ai fragili, ai disabili, alle persone anziane, che più di tutte subiscono il disagio di una malattia che debilita e mette in profonda difficoltà una famiglia; nei prossimi mesi ci saranno altre iniziative comuni e ANTEAS non farà mancare il proprio contributo”.

“L’ amministrazione comunale di Besozzo crede fermamente in iniziative di comunità come queste serate – sottolinea Francesca Pianese, assessore alle politiche giovanili, sport e benessere –, che riguardano tutti noi e ci coinvolgono. Ringraziamo Maria Grazia Biancheri, presidente del Progetto Rughe Odv e i suoi volontari, che hanno avviato una collaborazione e comunione di intenti con il Comune di Besozzo e Anteas, per potenziare la rete sociale di servizi e di interventi”. A seguire momento conviviale, occasione di confronto e conoscenza.