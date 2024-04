“Sentieri di inclusione”: 4 serate a Gavirate e Besozzo sull’invecchiamento attivo e la fragilità

Con il progetto Sentieri di Inclusione, cofinanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto, Progetto Rughe prosegue le proprie attività di supporto alle famiglie di persone affette da demenza, Alzheimer o Parkinson, dedicandosi anche all’invecchiamento attivo, che costituisce un importante fattore di prevenzione e di benessere fisico e psichico, il tutto nel contesto di Gavirate Città Dementia Friendly Community, la comunità solidale.

Si segnala anche una nuova collaborazione e comunione di intenti con il Comune di Besozzo e con Anteas di Besozzo, per potenziare la rete sociale di servizi e di interventi, già attiva con il Comune di Gavirate, la Provincia di Varese, Pro Loco Gavirate, Lions Club Gavirate, Ugate, Distretto Due Laghi, Fondazione Bernacchi Gerli

Quattro serate con relatori altamente qualificati:

– Giovedì 18 aprile alle ore 20,30 nella Sala Mostre del Comune di Besozzo con il Geriatra dott.Stefano Serenthà “Sul far della sera, Vivere la vecchiaia nella sua interezza”

– Venerdì 3 maggio alle ore 20,30 al Chiostro di Voltorre con la Geriatra dott.sa Ester Marazzi “Invecchiare, dare vita agli anni oltre che anni alla vita”

– Mercoledì 22 maggio alle ore 20,30 al Chiostro di Voltorre con il Geriatra dott.Stefano Serenthà “Ricomoscere il lupo bianco, spunti per valorizzare l’io sano anche di fronte alla demenza”

– Venerdì 31 maggio alle ore 20,30 al Chiostro di Voltorre con la Geriatra dott.sa Ester Marazzi e la Neuropsicologa dott.sa Alida Todesco “Accanto a te per aiutare ed aiutarsi nell’incontro con l’altro e con la malattia”

Questi incontri costituiscono occasioni di formazione importante di comunità e per volontari e curanti, per imparare come si può curare con migliori risultati e maggior benessere per tutta la famiglia.

Per ulteriori informazioni, contattare Associazione Rughe odv info@progettorugheodv.it