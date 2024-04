Al Teatro Duse di Besozzo lo spettacolo “Io non posso sbagliare”

L’ultima serata in cartellone nella stagione teatrale 2024 organizzata dall’Amministrazione Comunale di Besozzo in collaborazione con Intrecciteatrali, sarà sabato 20 aprile alle ore 21:00 al Teatro Duse (via Duse, Besozzo).

In scena Andrea Gosetti con Io non posso sbagliare uno spettacolo toccante su un tema drammaticamente di attualità: la violenza contro le donne, che vedrà in scena Andrea Gosetti e la violinista Sarah Leo.

Io non posso sbagliare: Uno scenario drammatico: un uomo e una donna. Lui, che ha commesso un crimine ed è ora libero di uscire per buona condotta. Lei, avvocato d’ufficio costretto a seguirlo verso la sua libertà. In un monologo duro e particolare, il pubblico non ascolterà la voce di una donna vittima di violenza, ma il racconto di un uomo in carcere per aver commesso un atto di femminicidio. Un dialogo di parole e silenzi che porteranno alla luce il dramma e la sua crudeltà. Il silenzio della donna, che durante tutto lo spettacolo lo ascolterà impassibile, culminerà in parole che scriverà ma non racconterà, obbligando l’uomo a leggerle davanti a lei, perché solo ascoltarle non basta, deve sentirne tutto il dolore. Un viaggio nel dolore alla ricerca di un perdono che non potrà essere consegnato. Uno spettacolo tra parole e musica per sensibilizzare al senso e al valore della parola amore, che non può essere usata come possesso e diritto sulla vita altrui.

L’Assessore alla cultura Silvia Sartorio: “Chiudiamo la stagione teatrale besozzese, contraddistinta da serate di qualità e professionalità con un forte taglio contemporaneo, con uno spettacolo toccante e una tematica che continua a riproporsi con drammatica attualità. Invitiamo tutti a partecipare citando Giulio Cavalli, tra gli interpreti sul nostro palco: – Il teatro è una riunione di persone che solitamente si sfiorano, in sala c’erano giovanissimi e adultissimi che sorridevano all’unisono e si commuovevano insieme pur percorrendo sentieri diversi”.

Per info: cell. 331/3193531 Intrecciteatrali@gmail.com

Tel. 0332/970195-2-229 biblioteca@comune.besozzo.va.it negli orari di apertura della biblioteca

I Biglietti sono acquistabili direttamente in teatro la sera dello spettacolo o sul sito: liveticket.it/intrecciteatrali