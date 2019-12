Grande spettacolo teatrale in programma per il 13 dicembre alle ore 21.00 in sala Polivalente a Cuveglio.

L’iniziativa è in favore della LILT sezione Valcuvia dove siamo arrivati quasi a mille visite gratuite.

È “Bene mio e core mio” commedia ironico divertente su 3 atti di Eduardo de Filippo a ingresso sempre gratuito.

La commedia verrà messa in scena dalla compagnia teatrale “Le 12 lune”; regia di Agostino Landi.