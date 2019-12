Cade pianta, strada interrotta

L’acqua che satura il terreno, le radici che non tengono e il grosso faggio che rovina sulla strada.

Un fatto che avrebbe potuto sortire effetti ben più gravi se in quel momento fosse passato un automobilista, ma per fortuna quel tratto di strada non è molto trafficato a metà pomeriggio.

Siamo all’incrocio fra la la 11 e la sp62 a Rancio Valcuvia quando questo pomeriggio, venerdì, è stato proprio un automobilista ad avvertire il 115 del grosso albero caduto sulla sede stradale.

Una caduta “perfetta“ che ha interrotto la strada.

I vigili del fuoco, partiti con una squadra di Luino hanno lavorato dalle 15.45 alle 17, quando la provinciale è stata liberata.