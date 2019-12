Il Cai Varese pulisce la via Sacra

Si sono trovati con rastrelli, teli e soffiatori per pulire la via Sacra da foglie e immondizia. Nella mattina di lunedì 9 dicembre gli iscritti al gruppo senior del Cai si è trovato al Sacro Monte di Varese e per l’intera mattina ha lavorato per lasciare il percorso pulito.

Una operazione che viene effettuata più volte l’anno a cura dei volontari che oltre a camminare insieme una volta alla settimana, si impegnano per la pulizia i loro luoghi che amano.