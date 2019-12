Campionati di società alla sosta

Come consuetudine i campionati di serie si apprestano alla prolungata sosta natalizia che s’interromperà sabato 11 gennaio 2020. Per il campionato di Serie A si assiste, nel primo girone,

alla graduale risalita verso le posizioni di testa della milanese Caccialanza, vincitrice in modo netto per 6-2 sulla Rubierese, installata al terzo posto della classifica e ora avvicinata a soli due punti. Certo la distanza dall’accoppiata di vertice è ancora consistente – 6 punti -, tuttavia i campioni sembrano aver ripreso un passo spedito e non è detto che presto non possano cominciare a sentire il profumo della vetta.

In Serie A2, nel primo girone, sabato tranquillo per le tre ballerine di prima fila, che dovevano incontrare le ultime della classifica, segnatamente Possaccio ha fatto un solo boccone con i perugini della Gialletti, pur dovendo giocare in trasferta. La medesima operazione è stata compiuta dalla Rinascita con L’Aquila e dall’altra compagine umbra di S. Angelo Montegrillo con i bergamaschi della Familiare Tagliuno, per cui nulla di variato per le prime tre posizioni.

Per Possaccio la ripresa parafraserà Dante: “qui si parrà vostra nobilitate”, dato che dovrà affrontare in sequenza, prima l’Edera Marsala – quarta – e poi, in trasferta i modenesi della Rinascita. Un gennaio 2020 decisamente scoppiettante. Scendendo di categoria – campionato di serie C, primo girone – c’era molta curiosità nel vedere quale sarebbe stato l’avversario più insidioso per la capolista Bei Giurnà di Brenta – a riposo -, dato che era in programma a Borgomanero l’incontro fra i locali della La Bocciofila con i lacustri della Bederese. All’inizio sembrava che lo scontro fosse equilibrato: pesante sconfitta della terna di Bedero e contemporaneo successo di Todeschini nel primo set individuale e risultato sul pareggio: 1-1.

Poi, sarà per il tempo pessimo delle ultime settimane, sarà che a seguito delle abbondanti piogge da qualche parte abbiano avuto la bella idea di spalancare le chiuse di qualche bacino, sta di fatto che una valanga d’acqua si è riversata sui bianchi, travolgendoli con una serie impressionante di sconfitte. Una fortuna che i set totali di ogni incontro siano solo otto, per cui l’incontro si concludeva con la disfatta totale: 7-1! Qualcuno ha ipotizzato che tra i bederesi ci fosse in palio qualche succulento pranzo nel confortevole ristorante adiacente allo splendido impianto locale, godibile solo da chi fosse stato il peggiore in campo, ma le votazioni in merito sono ancora in corso, tanto è arduo pervenire ad un verdetto equanime!

Non è il caso di scomodare De Coubertin con il suo: “l’importante è partecipare” oppure con il proverbiale: “sarà per la prossima volta”. Mah.

PILLOLE DI BOCCE

– Venerdì 13 dicembre – Cuvio – Finale coppie

1) Biancotto Renato/Bossi Alessio – Cuviese

2) Molinari/Oldrini – Casciago

– Sabato 14 dicembre – Campionato Italiano Serie A2 – Nona giornata

Gialletti (PG) – Possaccio (VCO) 2-6 (29-58)

Classifica – Rinascita 22, Possaccio 21, S.Angelo Montegrillo 19.

– Sabato 14 dicembre Campionati di Società terza giornata:

Prima Categoria – F.lli d’Italia – Minoprio 5-3

Seconda Categoria – Agrate Conturbia – Renese 3-5

Terza Categoria – La Bocciofila Borgomanero – Bederese 7-1 (58-30)

Femminile – San Pedrino – F.lli d’Italia 4-4

– Venerdì 20 dicembre – Monvalle – Finali individuale cat. A e B/C