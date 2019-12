Capodanno in Ticino: gli appuntamenti in piazza da Locarno a Lugano

Alla ricerca di idee per un Capodanno fuori porta? Per chi non vuole andare troppo lontano, una valida e vicina alternativa è il Canton Ticino. Le principali piazze ticinesi offrono infatti una serie di appuntamenti per dare il benvenuto al nuovo anno con musica, spettacoli e riti della tradizione.

Lugano il veglione in piazza della Riforma

Non si può che iniziare da Lugano dove, a partire dalle 21.30 è in programma a una grande festa in piazza per dare il benvenuto al 2020. Rete Tre animerà la serata con i suoi DJ e con la musica dal vivo dei Make Plain (power folk) e dei Midnight Lovers and the Horny Horns (rockabilly).

A Locarno il Capodanno è “on ice”

Più “fiabesca”, la serata di Capodanno a Locarno dove continua Locarno on Ice: igloo di vetro, ghirlande di luci, un grande albero di Natale addobbat0 a festa e naturalmente la pista grande di pattinaggio. Sono questi gli elementi che animano Piazza Grande, il cuore di Locarno, per tutta la durata delle feste.

Musica in piazza del Sole a Bellinzona

A Bellinzona sarà la Piazza del Sole il luogo clou dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro. Tanta musica e divertimento trasformeranno il centro di Bellinzona in un luogo magico e tutto da scoprire.

Il 1 gennaio i tradizionali fuochi sul lago di Ascona

Ad Ascona, come vuole la tradizione, i festeggiamenti per l’anno nuovo sono in programma nella giornata del 1 gennaio 2020: nel pomeriggio, appuntamento con l’Orchestra da Camera del Locarnese e il coro Cantemus che daranno vita ad un entusiasmante Concerto di Capodanno. A seguire (ore 18.30) lo spettacolo pirotecnico sul golfo.