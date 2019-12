Una vacanza per Capodanno in programma? Il servizio FlixBus propone una speciale selezione di 10 destinazioni in Italia e all’estero.

Italia: sei proposte per un Capodanno alternativo, tra magia e sostenibilità

Milano: quest’anno la città meneghina ospiterà la prima edizione di «Milano Capodanno For Future», un evento gratuito dedicato al tema della sostenibilità a 360° sul cui palco, in Piazza Duomo, si alterneranno artisti come Lo Stato Sociale e Miss Keta, e che si offrirà come valida alternativa ai più classici eventi nei tanti locali del capoluogo. Tra le 300 città collegate da Flixbus con Milano, Torino (da 4,99 €), Bologna (da 11,99 €) e Venezia (da 11,99 €). Torino: per il secondo anno, la città sabauda rinnoverà la vocazione di città esoterica nel segno del «Capodanno Magico», e si riempirà di artisti internazionali che racconteranno le tappe principali della storia del cinema con «Torino Città del Cinema 2020»: ingresso gratuito per chi si presenterà con un tappo di plastica da riciclare! Tra le 150 città collegate con Torino, Genova (da 7,99 €), Milano (da 4,99 €) e Firenze (da 13,99 €). Bologna: la tradizione chiama? Bologna risponde. Come ogni anno, dal XIX secolo, Piazza Maggiore ospiterà il Rogo del Vecchione, un enorme fantoccio di paglia e stracci riempito di petardi, simbolo dell’anno appena concluso, prima di trasformarsi in pista da ballo sulle note di un gruppo di storici dj bolognesi e, il 1° gennaio, del tradizionale valzer. Tra le 300 città collegate con Bologna, Firenze (da 8,99 €), Milano (da 11,99 €) e Roma (da 15,99 €). Firenze: quest’anno il capoluogo toscano ospiterà un vero e proprio capodanno sparso, distribuito in 20 diversi luoghi della città con attrazioni diversificate. Qualche esempio? Spettacoli di danza e acrobazie in Piazza della Signoria, giochi di luce e musica dance in Piazza Poggi, pop music in Piazza del Carmine e molto, molto altro. Tra le oltre 200 città collegate con Firenze, Bologna (da 8,99 €), Roma (da 15,99 €) e Genova (da 9,99 €). Roma: chi trascorrerà l’ultima notte dell’anno nella Città Eterna non può perdersi la «Festa di Roma 2020», un concerto dedicato al tema della Terra che durerà ben 24 ore e dividerà il Circo Massimo in cinque ecosistemi: deserti; giungle, foreste e boschi; mare; ghiaccio e acque dolci; pascoli e praterie. Ospite speciale della serata: la rockstar Skin. Tra le oltre 200 città collegate con Roma, Firenze (da 15,99 €), Napoli (da 8,99 €) e Bari (da 15,99 €). Taormina: come ogni anno, la città – nota per essere uno dei centri più suggestivi di tutta la Sicilia – accoglierà l’anno nuovo con il Gran Veglione di Capodanno in Piazza IX Aprile, con il classico cenone e a seguire musica, balli popolari e un gran falò che illuminerà le vie della città regalando a tutti i presenti un’atmosfera unica. Tra le 20 città collegate con Taormina, Lamezia Terme (da 13,99 €) e Cosenza (da 17,99 €).

Estero: quattro idee per un Capodanno internazionale dalla Catalogna all’Ungheria

Parigi: la capitale francese è di per sé una garanzia in fatto di divertimento, e l’atmosfera che vi si respira, magica tutto l’anno, si fa ancora più inebriante all’avvicinarsi della notte del 31 dicembre. Raffinati jazz club, cabaret très bohémiens e dj set sono alcune delle opzioni, ma l’alternativa più scenografica e spettacolare resta la Crociera sulla Senna. Tra le 10 città italiane collegate da Flixbus con Parigi, Milano (da 89,99 €) e Torino (da 69,99 €). Vienna: Capodanno è l’occasione ideale per scoprire le due anime di Vienna: una classica, legata all’iconografia asburgica, l’altra moderna, che confluiscono nel «Silvesterpfad», il Capodanno in Piazza: qui i valzer di Strauss si alternano alla dance più sfrenata, mentre tutt’intorno le strade traboccano di stand dove acquistare punch e specialità locali. Tra le 15 città italiane collegate con Vienna, Venezia (da 42,99 €) e Firenze (da 89,99 €). Budapest: San Silvestro alle terme? A Budapest si può! Salutare l’arrivo del 2020 immersi nell’acqua calda con un flute di spumante è un’esperienza imperdibile per chi trascorre il Capodanno nella capitale ungherese. Lo stabilimento termale più famoso e caratteristico è quello dei Bagni Szechenyi, dotati di ben 21 piscine animate da giochi di luce. Tra le 15 città italiane collegate con Budapest, Venezia (da 59,99 €) e Trieste (da 69,99 €). Barcellona: nota per la vivacità pulsante della sua vita notturna e la vastità di eventi, la città catalana è una meta preferenziale per un Capodanno che si rispetti. Tra le principali aree del divertimento, si segnalano il Barrio Gotico, Avinguda del Tibidabo e Avinguda Diagonale, ma tra ristoranti, discoteche e jazz club c’è solo l’imbarazzo della scelta! Tra le 10 città italiane collegate con Barcellona, Torino (da 89,99 €) e Genova (da 89,99 €).

