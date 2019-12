I Carabinieri forestali sequestrano una discarica abusiva

Nel corso della mattinata di oggi (venerdì) i Carabinieri della Stazione dei Carabinieri Forestali di Garbagnate Milanese, cinsieme a personale della Procura di Milano, hanno proceduto al sequestro preventivo di un’area adibita a discarica abusiva di rifiuti in via Ciro Menotti nr.22, a Rho.

Il sequestro preventivo, disposto dal GIP di Milano e richiesto dal PM Clerici è connesso ad una precedente operazione che nell’agosto di quest’anno aveva portato al sequestro del capannone attiguo all’area e di un autocarro utilizzati da una ditta edile che si era resa responsabile della realizzazione della discarica abusiva.

Il titolare della ditta, già noto per pregresse violazioni della normativa ambientale, era stato nuovamente denunciato.

Ulteriori indagini condotte dai Carabinieri Forestali hanno successivamente accertato come lo stesso titolare, anche dopo il primo intervento dei carabinieri forestali, avesse proseguito l’attività di illecita gestione di rifiuti edili, non più all’interno del capannone in sequestro ma all’esterno, sull’area pertinente allo stesso.

La custodia giudiziaria dell’area è stata attualmente affidata al sindaco di Rho.

Il responsabile dovrà rispondere, oltre che a ulteriori fattispecie di illecita gestione e abbruciamento di rifiuti, anche di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di minaccia nei confronti di un cittadino.

L’area sequestrata è stata più volte oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini i quali stavano assistendo al progressivo deterioramento del luogo in spregio alle normative ambientali. L’odierna sequestro disposto dalla Autorità Giudiziaria è finalizzato ad interrompere definitivamente tali comportamenti illeciti.