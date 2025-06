Rubava l’oro dalla fonderia dove lavorava nascondendolo nei dreadloks: denunciato un 38enne nel rhodense

Per oltre un anno avrebbe trafugato quasi due chili d’oro dalla fonderia in cui lavorava, utilizzando un metodo tanto ingegnoso quanto sorprendente: nascondeva i pezzi di metallo prezioso nei lunghi dreadlocks, le “treccine rasta” che portava in testa, riuscendo così a eludere il metal detector che non veniva fatto passare all’altezza del capo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Rho-Pero, l’uomo, un 38enne italiano residente in Lombardia, avrebbe poi rivenduto l’oro sottratto a diversi esercizi compro oro, ricavandone una somma complessiva di circa 150mila euro.

La vicenda è emersa nel corso di un normale controllo effettuato dalla polizia in un negozio compro oro del territorio. Gli agenti vi hanno notato il 38enne, che ha mostrato subito un atteggiamento sospetto e non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti sulla propria presenza nel locale. Nel corso dell’identificazione, l’uomo ha infine consegnato spontaneamente una lamina di oro grezzo dal peso di circa 250 grammi, oro puro a 24 carati, del valore stimato attorno ai 23mila euro.

Le indagini hanno poi permesso di accertare il sospetto che si trattasse di refurtiva sottratta proprio dal luogo di lavoro. Per il 38enne è scattata la denuncia a piede libero.