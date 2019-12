Crolla un pezzo di soffitto della galleria sulla A26, tratto chiuso

Solo la fortuna ha evitato una tragedia nella galleria Bertè tra Ovada e Masone in direzione sud, lungo la A26. Un pezzo della volta ha ceduto ed è schiantato a terra sulla corsia centrale. Nessun’auto è rimasta coinvolta e iltratto è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone.

Il Comune di Rossiglione ha diramato un allerta su facebook per chi si trova a percorrere l’autostrada in queste ore. Si tratta dell’ennesimo colpo alle infrastrutture autostradali della Liguria dopo i crolli dal Ponte Morandi in poi e le varie inchieste che hanno messo in luce altri problemi strutturali a ponti e viadotti.