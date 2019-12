Dal 1 gennaio anche per la Stabio – Mendrisio sarà obbligatoria la vignetta

Ogni giorno migliaia di frontalieri percorrono la strada che collega Stabio a Mendrisio. Un pezzo “semiautostradale” comodo e rapido che unisce il confine tra Italia e Svizzera alla città di Mendrisio, sede di tantissime attività commerciali che danno lavoro agli italiani, oltre che snodo per raggiungere Lugano.

Dal 1 gennaio 2020 anche su quel tratto di strada sarà obbligatoria la vignetta, il contrassegno per l’utilizzo delle autostrade e delle semiautostrade svizzere che costa 40 Franchi Svizzeri (circa 36 Euro) all’anno e da quest’anno è possibile avere anche in forma elettronica.

A comunicarlo è stata l’Amministrazione Federale delle Dogane (qui il link) che ha inserito la strada 24 – quella appunto tra Stabio e Mendrisio – tra le arterie che dal primo gennaio del 2020 diventeranno “a pagamento”.

Per evitare di incorrere in sanzioni – nel caso di assenza della vignetta – la strada alternativa da percorrere è quella “normale”. Verso Mendrisio, al semaforo del Centro Stabio Est, bisognerà proseguire dritto, entrare nel territorio di Ligornetto, proseguire per Genestrerio ed entrare nel territorio cittadino di Mendrisio dalla zona sud, quella dove si trova il Centro Sportivo Adorna raggiungere quindi Mendrisio .