Derby di Cantù ancora vietato ai varesini

Sarà un altro derby senza tifoseria ospite. Anche per la gara in programma domenica 8 dicembre (ore 17.00) al Palazzetto dello sport di Desio, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Varese.

A comunicarlo è stata la stessa Pallacanestro Cantù con un comunicato apparso sul proprio sito internet ufficiale, specificando che la società ha ricevuto la notifica di divieto dei tagliandi, bloccando anche la vendita online dei biglietti.

Questo il comunicato: