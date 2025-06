Maxi sequestro di mattoncini da gioco contraffatti compatibili con Lego nel Comasco

Nell’ambito di un piano di controlli mirati a contrastare la contraffazione e a garantire la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como ha sequestrato 425 confezioni di mattoncini da costruzione compatibili con i celebri Lego.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Erba, che hanno ispezionato cinque esercizi commerciali situati tra Erba e Cantù: quattro gestiti da cittadini di origine cinese e uno da cittadini italiani. Le verifiche hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di mattoncini in plastica illecitamente commercializzati, spesso etichettati impropriamente con la dicitura Lego in lingua italiana, in violazione delle normative che tutelano i marchi e i brevetti.

I prodotti sequestrati, venduti a un prezzo inferiore a quello degli originali — meno della metà del costo — erano pienamente compatibili con i mattoncini Lego autentici, inducendo così in errore i consumatori. È importante ricordare che il design distintivo dei mattoncini Lego è registrato e protetto a livello europeo, come confermato da una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 gennaio 2024.

A seguito dell’operazione, i rappresentanti legali delle attività coinvolte sono stati denunciati a piede libero per il reato di commercio di prodotti con segni falsi.

La Guardia di Finanza sottolinea che la produzione e la vendita di articoli contraffatti non solo costituiscono un illecito penale e comportano gravi danni al sistema economico nazionale, ma alimentano anche pratiche di concorrenza sleale e compromettono i diritti dei consumatori, che devono poter contare su un mercato trasparente e sicuro.