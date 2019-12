Tutto facile per l’Amca che rimane imbattuta

Prosegue a passo di carica l’esperienza in Serie B della Handicap Sport Varese che centra il quarto successo in altrettante partite e anche in questa occasione mette una distanza abissale tra sé e gli avversari. Nella prima partita stagionale in casa, i biancorossi travolgono 77-19 l’Uicep Torino, fanalino di coda del girone e rafforzano la candidatura per il primato nel torneo, un obiettivo che però andrà confermato dopo la pausa natalizia quando i biancorossi faranno visita a Seregno.

I brianzoli infatti restano a loro volta imbattuti e rappresentano il principale ostacolo per l’Amca in ottica promozione. Intanto i ragazzi di Bottini, contro Torino, hanno chiuso la pratica fin dalle prime battute con un parziale di 14-0 già sufficiente per archiviare i due punti.

I piemontesi non hanno di fatto mai architettato una rimonta e i varesini si sono guadagnati gli applausi di un pubblico folto e caldo (ma anche voglioso di rivedere la squadra di casa sul terreno amico del PalaCusInsubria, dopo tanti mesi), con i piccoli atleti della Robur et Fides a fare da cornice al match.

A guidare l’Amca, in attacco, i vari Cardoso (23), Silva (19), Nava e Marinello (10 ciascuno) mentre il britannico Baskett, poco coinvolto palla in mano, è stato prezioso in fase difensiva. Ora come detto arriva la pausa per le festività: il campionato “seduto” tornerà il 12 gennaio 2020 con la vicina e delicata trasferta di Seregno sulla quale varrà la pena mettere la massima concentrazione: chi vincerà lo scontro diretto, intascherà il probabile primato nel girone, viatico obbligatori per poi puntare alla Serie A.