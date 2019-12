Fausto Coppi, leggende e cassoeula

Gran finale d’anno con la Libereria della Bottega del Romeo, che continua gli incontri sulla storia del ciclismo con un bell’appuntamento invernale.

“Coppi, leggende, parole e cassoeula” è il titolo dell’incontro di domenica 15 dicembre, eccezionalmente ospitato al ristorante Delfino Blu di Ranco.

Gino Cervi e Gabriele Moroni, giornalisti e “cultori della materia”, presentano insieme i loro libri dedicati al Campionissimo, rispettivamente “Alfabeto Fausto Coppi” e “Non ho tradito nessuno”. Storie e ricordi, rievocando imprese sportive e anche qualche divagazione d’inverno, tra atmosfere nebbiose, doppiette e piatti di cassoeula.

L’appuntamento è alle 17,30 al Delfino Blu, via Varesina 1, a Ranco. Per chi desidera fermarsi al termine della presentazione, si cena con piccolo antipasto, polenta e cassoeula, dessert (costo 25 €, prenotazioni entro venerdì 13/12 presso Delfino Blu tel. 0331 976682).

Il 2019 però non è ancora finito, per la Bottega del Romeo: domenica 22 dicembre, dalle 17 alle 19, c’è ancora in programma il brindisi di Natale e fine anno.