Giovani fundraiser combattono il ritiro sociale

Al programma Project work , nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, hanno partecipato anche la cooperativa sociale L’Aquilone e gli studenti dell’Isis Dalla Chiesa di Sesto Calende con il progetto “Fuori Camera”, dedicato al tema del ritiro sociale. In particolare l’intervento, che ha coinvolto nella fase di coprogettazione la Camera di Commercio e l’IFS (Impresa formativa simulata), ha visto impegnati gli studenti dela classe 3BRI che sono stati ospitati in alternanza scuola-lavoro dalla cooperativa attraverso il Project Work: giovani fundraiser.

L’Aquilone è una cooperativa sociale nata 26 anni fa. La sua attività consiste nell’elaborare progetti, realizzare interventi e gestire servizi finalizzati a rispondere in modo utile e significativo alle esigenze sociali del territorio, con particolare attenzione all’infanzia, alla preadolescenza, all’adolescenza, ai giovani e alle loro famiglie. La realizzazione di questi obiettivi si attua in stretta connessione con la rete delle risorse locali, in particolar modo dei soggetti istituzionali e del terzo settore presenti attivamente all’interno della comunità civile.