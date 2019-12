Il grande albero di Natale è pronto a illuminare il paese

Sarà inaugurato domenica 8 dicembre, nella piazza di Travedona Monate, l’albero di Natale pensato e creato dai volontari della Pro Loco.

L’albero è alto 10 metri e largo 11, è stato decorato con 30 metri di luci, 20 mq di specchi e ricoperto con 25 kg di vernice color oro. I volontari, per realizzarlo, hanno impiegato tre mesi di lavoro e la sua accensione, momento clou della giornata, sarà accompagnata dai canti di Natale dei bambini dell’asilo Leva, delle scuole e degli allievi dell’accademia musicale “Sant’Agostino”.

Durante la giornata inoltre, si terranno i mercati per il paese, aperti dalle 8. Alle 9 e 30 apriranno gli stand per una dolce colazione, mentre dalle 12 e 30 ci sarà l’apertura dello stand gastronomico. Alle 18 festa al cinema Santamanzio.

“La Pro Loco di Travedona Monate desidera ringraziare pubblicamente Vincenzo, Enrico, Gabriele, Claudio, Walter, Nicola, Rosi e Davide per la fantasia, l’impegno e il tanto lavoro speso per la comunità e per aver realizzato un albero natalizio che rende orgoglioso tutto il paese”, scrivono nella comunicazione dell’evento.

L’albero sarà visitabile in piazza a Travedona Monate fino al 6 gennaio.