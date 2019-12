Kpmg primo advisor del mercato italiano M&A

Nel primo semestre 2019 Kpmg si conferma il primo advisor del mercato italiano M&A, ovvero Merger & Acquisition (fusioni e acquisizioni), operazioni di finanza straordinaria (fonte: Refinitiv/Thomson Reuters). Nel primo caso, cioè la fusione, le società partecipanti alla fusione cessano la loro esistenza giuridica per far confluire i loro patrimoni in una nuova società. Nell’Acquisition invece c’è una forma di fusione per incorporazione: la società che incorpora mantiene la propria identità giuridica annettendo una o più società che cessano di esistere.

Le operazioni di M&A chiuse da kpmg come financial advisor sono state 29. Risultato che proietta la società di consulenza al primo posto in Italia. A seguire Kon spa (21), Mediobanca (17), PwC (16), Deloitte (14), Unicredit (12), Rotschild &Co (11), Goldman Sachs & Co(11), Imap (8), Lazard (7).