La “bussola dei servizi” per orientare chi ha bisogno

Presentata questa mattina in municipio, venerdì 20 dicembre, la “Bussola dei servizi”.

Il sindaco Andrea Cassani ha illustrato il “contenitore” nel quale per la prima volta vengono inseriti le attività e i servizi a favore degli utenti dei Servizi sociali. «Era uno degli obiettivi dell’amministrazione ed è stato raggiunto. Nella nuova guida per ogni servizio sono elencati i tempi, le modalità e i costi. Anticipo sin da ora che il prossimo anno la guida sarà integrata con i servizi offerti all’interno del territorio comunale ma non dall’ente, ad esempio da Auser».

Uno dei punti centrali della Bussola è un apposito numero per le emergenze, gestito dalla polizia locale. «In questo modo», ha sottolineato il primo cittadino, «potremo essere contattati ben oltre l’orario di chiusura degli uffici».

Il vicensindaco e assessore alla Sicurezza Francesca Caruso, ha sottolineato che «l’operatore di turno sarà a disposizione tutti i giorni fino a mezzanotte. Gli agenti indirizzeranno i cittadini verso le persone, gli enti e servizi adeguati in base al tipo di emergenza che si troveranno a gestire. Questo il numero da comporre in caso di necessità: 0331 285900».

L’assessore ai Servizi sociali Stefania Cribioli, da parte sua, ha prima di tutto spiegato il perché del nome “Bussola”: «Ci è sembrato il modo migliore per rappresentare questa guida che sarà utile ad orientarsi nel grande universo dei servizi alla persona erogati dall’amministrazione».

Nello specifico, l’esponente della giunta di centrodestra ha brevemente riassunto il contenuto del “vademecum”, «strutturato in tre grandi aree tematiche, ovvero, minori, disabili e anziani»: «Ogni settore – ha aggiunto – viene a sua volta suddiviso in modo schematico, in modo da rendere il più semplice possibile l’informazione che l’utente sta cercando».

Il sindaco Cassani ha infine rimarcato come i servizi offerti dall’amministrazione siano «di altissimo livello», ricordando che a Gallarate l’investimento pro capite «è il più elevato tra principali Comuni della provincia di Varese».

La “Bussola dei servizi” in formato cartaceo, sul sito del Comune e sulla app GallaratePiù, sarà disponibile entro gennaio 2020.