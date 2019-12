L’addio alla merceria, “i negozi di paese stanno scomparendo”

Le “faccine“ che parlano più delle parole: gocce di lacrime che scendono e stupore, un baule di ricordi che se ne va.

La notizia della chiusura della “Franca“, storica merceria di Cuveglio gestita da una vita da Franca Mascioni ha fatto il giro della Valle: impossibile non farci caso quando ci si passa davanti a un passo dalla piazza del comune e dai semafori di Canonica.

Una notizia che vive nelle strade e nei bar col passaparola ma che fermenta, e si stratifica sui social commento su commento. Ne sono arrivati a decine sotto il post che annunciava la chiusura e altri ne arriveranno.

C’è chi, come Tania Maierini, parla di «un’icona per il nostro Parse, e ancor più per tutti i bimbi e ragazzi che “dal libro al pennello” si fornivano dalla mitica Franca! Grazie di tutto e buon meritato riposo dopo tanto lavoro, ci mancherà».

«Bellissimi ricordi» li ha pure Anna Maria Castagna che «sin dalle elementari e poi le medie a comprare i fogli di protocollo per il compito in classe ed anche ora alla soglia dei 60anni vado a prendere la cerniera oppure le calze, la sua gentilezza ed il suo sorriso mi mancheranno. Grazie di cuore Franca per aver dedicato la tua vita al nostro paese».

Anche Sergio Simioni ricorda «quando ci andavo da bambino con mia mamma, ho in testa l’immagine di un espositore di bottoni e di cerniere…».

Ricordi. Ma anche questioni sollevate rispetto a un mondo in sofferenza da tempo, quello del piccolo commercio che se ne va. Un problema che solleva nel suo commento Roberto Mangonlini: «Dispiace che chiuda un altro negozio come questo, dispiace soprattutto perché come lei, tutti i negozi di paese stanno scomparendo a causa di quei negozi “apri-e-chiudi” che troviamo nei centri commerciali, posti comodi a tutti (me compreso naturalmente), dove la roba costa poco e non dura niente…Ciao Franca, passeremo a salutarti, buona pensione…».