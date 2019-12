Cuveglio, dopo la Franca chiude anche il “Bar Nuovo”

Si è parlato nei giorni scorsi di negozi “apri – e – chiudi” nei centri dei paesi, e del problema della mancanza di servizi nei piccoli borghi montani.

Ma con gli occhi ancora umidi per la malinconia dovuta alla perdita di una storica bottega lungo la statale – la merceria “della Franca” – che ecco arrivare un’altra notizia che non piacerà agli affezionati di Cuveglio.

Pierino Bulfer (nella foto) e la moglie Elsa Gosatti proprietari del vecchio ma dal nome diverso “Bar Nuovo “ di via Battaglia San Martino ha deciso di chiudere alla fine del 2019. Il paradosso è che questo esercizio sta quasi di fronte alla merceria storica che in questi giorni ha le vetrini coi cartelli “fuori tutto, prossima chiusura”.

«Questo bar con alloggio che ha ospitato parecchi viandanti e concittadini di Cuveglio è gestito in maniera familiare da 50 anni», racconta un affezionato lettore di Varesenews che dà la notizia. «Si tratta di un altro pilastro della vecchia Cuveglio che cede il passo, lasciando con rammarico la propria attività per andare finalmente in pensione».

«A lui, Pierino di, 83 anni alla la moglie Elsa, di 82 e alla figlie Laura e Luisella vanno i saluti di tutto il paese. Essi stessi augurano buona fortuna a chi verrà»