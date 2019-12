Lean 4.0 e PMI, le aziende si confrontano

Le tecnologie dell’Industry 4.0 sono davvero applicate dalle aziende? Come se la cavano le PMI con il lean 4.0? Se ne parla martedì 17 dicembre in un incontro promosso dal Lean Club della LIUC Business School, una realtà nata con l’obiettivo di aiutare le imprese a migliorare le proprie prestazioni sia nelle operations sia nei servizi attraverso l’introduzione o l’ulteriore implementazione dei metodi lean ossia quelli legati alla cosiddetta produzione snella.

«Il 2019 è stato un anno ricco di attività per il Club –spiega il Direttore, Tommaso Rossi– dalle visite di benchmark al consolidamento di uno strumento per il lean assessment fino al coinvolgimento degli studenti del corso di laurea in Ingegneria e ai seminari dedicati al legame tra lean production e industria 4.0». 48 aziende hanno anche partecipato nel corso dell’anno ad una ricerca sulla prontezza alla trasformazione e il livello di implementazione del paradigma industry 4.0, con risultati confortanti sui fattori di readiness ma con alcune criticità legate ad esempio alla mancanza (anche in caso di grandi aziende) di un piano di azione strutturato su questi temi.

Nel corso dell’evento si alterneranno interventi del team del Lean Club a testimonianze di manager che illustreranno come nelle loro PMI viene declinato il mondo del lean 4.0.

Lean 4.0 nelle PMI: sfide e successi

Ore 15.00

Introduzione ai lavori

Tommaso Rossi e Rossella Pozzi

Lean Club LIUC Business School

Ore 15.45

Lean 4.0 nelle PMI

Mattia Crespi – Project Manager Bre.Ma

Come aumentare il livello di servizio analizzando il processo interno di evasione dell’ordine e ottimizzando le scorte a magazzino

Katia Passari – Responsabile Qualità B.D.G. El.

Data science per il lean manufacturing

Marco Alfonso – Direttore Generale ACSA Steel Forgings

Il percorso verso le operations 4.0

Massimo Rigoli – Chief Operation Purchasing &Logistics Fandis,

Il re-layout di magazzino in ottica LEAN, grazie all’ Internet of Things

Ore 17.00 Chiusura lavori e aperitivo Q&A